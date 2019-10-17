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Войнов стал лучшим игроком сентября в «Авангарде»

08:42
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Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов стал лучшим игроком омской команды в сентябре по версии болельщиков, сообщается в официальном Twitter клуба.

На состоянию на настоящий момент у Войнова 13 (7+6) очков, и он — лучший защитник-снайпер регулярного чемпионата КХЛ.

10 октября его гол позволил «Авангарду» одержать победу над «Амуром».

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