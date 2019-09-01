КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Владислав Окоряк: «Очень приятно, когда тебя признают лучшим вратарем молодежного Кубка мира»

07:48
Теги:

Вратарь ярославского «Локо» Владислав Окоряк был признан лучшим голкипером молодежного Кубка мира, который выиграла ярославская команда. По словам хоккеиста, в новом сезоне он готов конкурировать с кем угодно.

— Что для вас значит награда лучшему вратарю турнира?

— Конечно, очень приятно, когда тебя признают лучшим вратарем такого престижного турнира, как молодежный Кубок мира. Особенно когда твоя команда становится первой. Но сейчас это не самое важное — надо уже настраиваться на предстоящий сезон. Главное еще впереди — предстоящий чемпионат МХЛ будет непростым, но мы хотим снова стать лучшими. А эта победа на Кубке мира дает хороший эмоциональный подъем.

— Готовы в новом сезоне попробовать конкурировать с Коноваловым и Исаевым?

— В предстоящем сезоне готов бороться с любыми конкурентами. Но главное для нас — победа в Кубке Харламова. Это неизменная задача для «Локо». Всегда хотим его выигрывать.

Дополнительная информация

https://iz.ru/916372/aleksei-fomin/khokkeisty-kak-soldaty-im-ne-vazhno-kakoi-u-nikh-komandir— Что для вас значит награда лучшему вратарю турнира?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир