Владислав Окоряк: «Очень приятно, когда тебя признают лучшим вратарем молодежного Кубка мира»

Вратарь ярославского «Локо» Владислав Окоряк был признан лучшим голкипером молодежного Кубка мира, который выиграла ярославская команда. По словам хоккеиста, в новом сезоне он готов конкурировать с кем угодно.

— Что для вас значит награда лучшему вратарю турнира?

— Конечно, очень приятно, когда тебя признают лучшим вратарем такого престижного турнира, как молодежный Кубок мира. Особенно когда твоя команда становится первой. Но сейчас это не самое важное — надо уже настраиваться на предстоящий сезон. Главное еще впереди — предстоящий чемпионат МХЛ будет непростым, но мы хотим снова стать лучшими. А эта победа на Кубке мира дает хороший эмоциональный подъем.

— Готовы в новом сезоне попробовать конкурировать с Коноваловым и Исаевым?

— В предстоящем сезоне готов бороться с любыми конкурентами. Но главное для нас — победа в Кубке Харламова. Это неизменная задача для «Локо». Всегда хотим его выигрывать.