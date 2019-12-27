Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:5).

— Для нас это был пятый матч, — цитирует Юрзинова официальный сайт «Трактор». — Считаю, что неплохо поработали в перерыве. У нас сегодня было хорошее движение, но хорошо играть в силовой борьбе — это не значит получать такое количество удалений. Получить 20 минут удаления против такой команды как «Спартак» — это слишком много. Мы должны идти в силовую борьбу, но при этом мы не должны зарабатывать такого количества штрафного времени. По самоотдаче хочу сказать, что мы все 60 минут царапались, старались и боролись. За борьбу спасибо, за удаления — нет.

— Появилась информация, что Щербак сломал руку. Так ли это?

— Да, к сожалению. Добавился к списку травмированных. Сейчас мы привлекаем много молодых ребят, они сейчас держат игру. В каких-то моментах у них получается, в каких-то — нет, но самое важное, что по самоотдаче и по организации игры — мы добавили. Сегодня был очень ответственный день, праздник, эмоции перехлестывали ребят, где-то не сдержались. Соперник здорово играл и реализовал свое большинство.

— Глинкин и Попов травмированы или не проходят в состав?

— Они уже тренируются в полную силу.