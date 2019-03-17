Владимир Крикунов: "Разбивали Шипачева и Кагарлицкого, ставили Брюквина, но безрезультатно"

Главный тренер московского "Динамо" подвел итоги третьего матча с ЦСКА (0:4) в полуфинале Западной конференции. По его словам, нужно больше забивать.

– К сожалению, не забили ни одного гола, а с нулем выиграть невозможно, – отметил Крикунов. – За три игры нападающие забили всего однажды, еще один забил защитник. Против ЦСКА надо больше забивать, надо бороться на пятаке, сражаться по-настоящему, тогда может быть победа.

– Почему Кагарлицкий и Щипачев не забивают?

– В третьем периоде убрали Кагарлицкого от Шипачева, поставили туда Брюквина, но результата это не принесло.

– Почему ваши ребята так жестко играют против Капризова?

– Жестко играют обе команды. У нас тоже хватает синяков и шишек. Момент с Капризовым честно не видел, но в такой игре надо биться по-настоящему. Хулиганство не до чего хорошего не доводит.

– В серии с "Йокеритом" не пропустили в меньшинстве. Почему сейчас все иначе?

- Это совершенно разные команды, похожи только тем, что много бросают. Мы к этому готовы, но у ЦСКА еще проходят неожиданные передачи.