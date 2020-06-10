Владимир Крикунов: «Если бы не любовь к игре, Дацюк бы давно завершил карьеру»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов, работавший с Павлом Дацюком, отметил, что хоккеист отличается чрезвычайным фанатизмом к хоккею.

— Если бы не любовь к игре, Дацюк бы давно завершил карьеру, но при этом и не добился тех успехов, что есть в его биографии, — цитируют «Известия» Крикунова. — С самого начала карьеры был виден огромный талант Павла, но он никогда не пытался выезжать только за счет него, всегда демонстрируя трудолюбие и профессиональное отношение к работе. Именно это позволяет ему даже в нынешнем возрасте быть полезным своей команде и творить чудеса на льду.