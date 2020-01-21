«Витязь» объявил об уходе Монса
18:58
«Витязь» и нападающий Евгений Монс достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщает клубная пресс-служба. 30-летний российский форвард выступал за команду из Подольска с 2018 года.
В текущем сезоне Монс провел 27 игр за «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (4+0) очка.
Монс покидает «Витязь»— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) January 21, 2020
Хоккейный клуб «Витязь» и 30-летний нападающий Евгений Монс расторгли соглашение по обоюдному согласие.
Евгений выступал в подмосковном клубе, начиная с минувшего сезона. Благодарим Евгения за игру в клубе и желаем успеха! pic.twitter.com/HiJ3i0chTy
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