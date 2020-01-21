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«Витязь» объявил об уходе Монса

18:58
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«Витязь» и нападающий Евгений Монс достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщает клубная пресс-служба. 30-летний российский форвард выступал за команду из Подольска с 2018 года.

В текущем сезоне Монс провел 27 игр за «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (4+0) очка.

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