«Витязь» объявил об уходе Монса

«Витязь» и нападающий Евгений Монс достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщает клубная пресс-служба. 30-летний российский форвард выступал за команду из Подольска с 2018 года.

В текущем сезоне Монс провел 27 игр за «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (4+0) очка.