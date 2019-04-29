Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов попрощался с клубом. Воспитанник челябинцев этим летом перейдет в "Рейнджерс", в середине апреля он согласовал трехлетний контракт с клубом.

"Челяба! Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня в этом нелегком пути, спасибо всем болельщикам, всем партнерам, с кем я играл в одной команде, всем тем, кто меня учил, подсказывал и ругал, я именно в этом городе вырос в того, кем я являюсь в данный момент, я буду помнить все победы и поражения, сумасшедшую поддержку на трибунах, я познакомился со многими людьми в этом городе благодаря хоккею, спасибо всем, это было незабываемо! Спасибо, "Трактор"! Черно-белый танкоград!" - написал Кравцов в Инстаграме.