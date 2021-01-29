Виктор Тихонов рассказал о стиле работы Дмитрия Квартальнова

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал о том, какие цели ставит команда перед собой на конец регулярного чемпионата. Казанский клуб уже обеспечил себе попадание в плей-офф.

— «Ак Барс» уже обеспечил участие в плей-офф, какая цель будет до конца регулярно чемпионата?

— Сейчас важно найти тот хоккей, который мы будем показывать в плей-офф. Когда плей-офф начнется, это будет уже другая игра. Все начнут играть в более силовой хоккей, нужно психологически быть готовыми к этому, и понимать, какие скорости будут. Думаю, большая часть успеха нашей команды заключается в наличии костяка. «Ак Барс» не сильно изменился с прошлого сезона, а новички быстро влились в коллектив, — цитирует Тихонова сайт КХЛ.

— Одним из таких новичков стал Найджел Доус. Что вы можете о нем рассказать?

— Легенда! Он невероятный хоккеист, не стоит даже рассказывать о его мастерстве, он умеет делать все. Очевидно, что его выделяет нацеленность на ворота, но когда ты играешь с ним вместе, понимаешь, насколько хорошо он читает игру. Найджел может отдать пас, пойти бороться в углы. Но важно и то, какую роль он играет в раздевалке как личность. Он всегда берет ответственность за свою игру, он ведет команду своим примером. Он отработает каждую смену, а затем после игры будет час крутить велосипед. Настоящий профессионал.

— В чем «Ак Барсу» нужно прибавлять перед стартом плей-офф?

— Последние игры открыли нам глаза на те вещи, в которых нужно действовать лучше. Мы делали ненужные ошибки в своей зоне, поэтому следует обратить на это внимание. Тяжело быть идеальным везде. Если игроки верят, доверяют тренерам, это позволяет стать лучше.

— Давайте поговорим про доверие к тренерам. Стиль Дмитрия Квартальнова сравнивают с североамериканским.

— Правда, есть много схожих вещей. Дмитрий Вячеславович был одним из моих первых тренеров на взрослом уровне. Мы вместе работали в «Северстали», за это время его стиль только эволюционировал. Все знают, что его команды стараются играть быстро и агрессивно, но другое дело, как он доносит это до команды. Этот год тяжелый из-за ситуации с пандемией, постоянно происходили изменения в нашем составе, и нужно было грамотно вносить изменения, привлекать новых ребят. И мы вместе справились с этим, играя так, как требовала ситуация.

— Вспомните, как играла «Северсталь» в то время?

— Стиль был похож на тренд того времени, когда игроки чуть больше фокусировались на обороне — меньше ошибок, короткие смены, вбрасывать шайбу. Мы и сейчас играем короткими сменами, но при этом больше нацелены на атаку. У нас есть свобода в зоне атаки, но важно держать шайбу.