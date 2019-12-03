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Василий Демченко: «Хоккейная жизнь продолжается»

09:42
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Новичок «Металлурга» Василий Демченко поблагодарил «Трактор» за то время, что он провел в команде. Демченко является воспитанником челябинского клуба.

Я хотел бы поблагодарить хоккейный клуб «Трактор», школу «Трактор», всех тренеров, кто со мной работал, ребят, с кем я играл здесь, — цитирует Демченко официальный сайт «Трактора». — Хорошие времена. И болельщиков, конечно же. Спасибо, что верили в меня, болели за команду. Хоккейная жизнь продолжается, желаю «Трактору» побед!

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Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=23695

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