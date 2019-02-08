Валерий Шанцев: "Наше "Динамо" никто из КХЛ не выбросит"

Гендиректор "Динамо" Валерий Шанцев стал гостем редакции "СЭ" и дал большое интервью. Он рассказал о том, что ожидает бело-голубых в КХЛ.

– Много слухов ходит про "Динамо". Что будет дальше с клубом?

– Для нас это такие же слухи, как и для вас. Мы все это слышим, читаем и анализируем в меру своей профессиональной деятельности. Говорят, у нас в КХЛ хотят играть клубы из Англии, Турции и Швейцарии. Еще один претендент – "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". То пишут, что команда будет в КХЛ, то – что в Высшей лиге. Это не наш проект, мы им не занимаемся.

– Говорят, что АНО "ОХК Динамо" подало иск к вашему клубу на 100 миллионов рублей.

– Не слышал о таком. Ничего не приходило, никуда не приглашали. У этого АНО долги несколько миллиардов, почему мы им должны? У нас система, которая образовалась после их работы – мы не имеем к данной организации никакого отношения.

– Наверняка вы консультировались с юристами из КХЛ на тему потенциального восстановления юридического лица, объявленного банкротом. Какие права у него вообще есть?

– Не консультировались, так все права у нас, и все отношения КХЛ выстроены с нашим клубом. Если АНО обратится в КХЛ, вопрос будут решать с ними, но не с нами. Нас же никто из лиги выбросить не может, оснований на это нет. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Полная версия интервью Валерия Шанцева