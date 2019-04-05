Валерий Шанцев: "Доволен работой тренерского состава "Динамо"

Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев подвел итоги прошедшего сезона КХЛ на пресс-конференции, информирует официальный Youtube-канал команды.

– В целом, я как генеральный директор доволен игрой команды и работы тренерского состава. Все прошло не так гладко, как хотелось. Пришлось перестраиваться по ходу сезона. Меняли главного тренера. Вместе днями и ночами думали и совещались. Пришли к целому ряду выводов. Изменили многие моменты: смотрели глубину составу, подтянули физическую готовность игроков. В последних 45 играх "Динамо" занимало третье место после ЦСКА и СКА. Большое спасибо Крикунову за ту работу, которую он провел в прошедшем сезоне. "Динамо" сделало существенный шаг вперед, – заявил Шанцев.

Крикунов возглавляет москвичей с октября 2018 года. В текущем сезоне "Динамо" под руководством 68-летнего российского специалиста вышло в плей-офф КХЛ, где уступило в 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4).

В 2005 году тренировал сборную России, с которой завоевал бронзовые медали.

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