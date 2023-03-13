В «Сибирь-Арене» ведут переговоры о продаже названия стадиона

Как стало известно «СЭ», руководство «Сибирь-Арены» ведет переговоры с несколькими федеральными компаниями о продаже имени нового стадиона на левом берегу Оби. При этом пока стороны не могут договориться по сумме контракта.

«Сибирь-Арена» была построена 30 декабря 2022 года. Первые товарищеские матчи должны были пройти 21 февраля, но встречи не состоялись.

«Сибирь» покинула плей-офф КХЛ, проиграв «Авангарду» со счетом в серии 1-4.