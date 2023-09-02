Спортивный директор «Лады» Якубов: «Вели переговоры с Мерфи, предлагали очень хорошие деньги»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что в межсезонье клуб вел переговоры с экс-защитником «Салавата Юлаева» Райаном Мерфи.

«Мы недели три уговаривали Мерфи. Предлагали очень хорошие деньги, больше, чем в «Салавате Юлаеве». Он думал: ехать или нет. Начались проблемы с женой. На него еще выходило минское «Динамо». За него шла борьба, но парень взял и поехал в Австрию. Какая логика?» — сказал Якубов «СЭ».

В прошлом сезоне 30-летний канадец выступал в составе «Салавата Юлаева». В 43 матчах «регулярки» КХЛ он набрал 17 (3+10) очков. В Кубке Гагарина — 1 (0+1) очко в 6 встречах.