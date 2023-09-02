Спортивный директор «Лады» Якубов: «Вели переговоры с Мерфи, предлагали очень хорошие деньги»
Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что в межсезонье клуб вел переговоры с экс-защитником «Салавата Юлаева» Райаном Мерфи.
«Мы недели три уговаривали Мерфи. Предлагали очень хорошие деньги, больше, чем в «Салавате Юлаеве». Он думал: ехать или нет. Начались проблемы с женой. На него еще выходило минское «Динамо». За него шла борьба, но парень взял и поехал в Австрию. Какая логика?» — сказал Якубов «СЭ».
В прошлом сезоне 30-летний канадец выступал в составе «Салавата Юлаева». В 43 матчах «регулярки» КХЛ он набрал 17 (3+10) очков. В Кубке Гагарина — 1 (0+1) очко в 6 встречах.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
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|СКА
|0
|0
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|Витязь
|0
|0
|0
|0
|3
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|3
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|4
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Лада
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -
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