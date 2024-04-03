В CAS продолжают работать с апелляцией Федотова и ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает работу над рассмотрением апелляций от ЦСКА и вратаря Ивана Федотова на решение о дисквалификации со стороны ИИХФ.

«На сегодняшний день процедура, связанная с апелляциями, находится в работе. Мы не осведомлены о каких-то изменениях или отзывах», -приводит ТАСС слова источника в CAS.

27-летний россиянин подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 Федотов вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В августе 2023 года ИИХФ объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.

В конце марта Федотов присоединился к «Филадельфии» после расторжения контракта с ЦСКА.