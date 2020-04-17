«У Мозякина происходит переоценка ценностей». «Металлург» продолжает вести переговоры о новом контракте с форвардом

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что у нападающего Сергея Мозякина изменилось отношение к перспективе продлить контракт с клубом, информирует ТАСС.

Контракт 39-летнего форварда с «Магниткой» истекает 30 апреля. Ранее Ласьков сообщил, что его клуб не может предоставить финансовые условия в ответ на запрос игрока.

— Происходит переоценка ценностей. Мы постоянно общаемся и с Сергеем, и с его агентом. У нас еще есть время, и у Сергея есть время, чтобы принять решение. Отношение стали теплее, некоторое понимание есть, — отметил Ласьков.

Мозякин с 2011 по 2020 год выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также побил ряд рекордов чемпионатов страны, в частности по набранным очкам и заброшенным шайбам. Дважды он признавался самым ценным игроком плей-офф.