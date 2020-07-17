Тренером вратарей «Сочи» стал Олег Ромашко

Тренерский состав «Сочи» пополнил тренер вратарей Олег Ромашко, сообщает сайт «леопардов».

— Олег Ромашко — известный хоккейный специалист. Мы достаточно быстро договорились о сотрудничестве, тем более ему понравилось направление, в котором двигается наш хоккейный клуб, — заявил спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин. — Помимо того, что у него богатый опыт игры как в России, так и за океаном, Олег Игоревич приобрел необходимые навыки в тренерской работе. Знаю, что он уделяет большое внимание системности, развитию игроков не только в спортивном направлении, но и в личностном. Это очень важно.

Ромашко выступал за ЦСКА, «Химик», СКА, московское «Динамо», «Капитана» и «Крылья Советов».

С 2012 по 2013 год 40-летний специалист работал в «Спартаке».

Ранее он также был тренером вратарей «Крыльев Советов» и юниорской сборной России.

Отмечается, что с 2013 года Ромашко сотрудничает с ведущим специалистом по вратарям в НХЛ Иэном Кларком из «Ванкувера».