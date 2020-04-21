21 апреля 1961 года в Ярославле родился Андрей Хомутов. Сегодня знаменитому нападающему исполняется 59 лет.

Хомутов на клубном уровне выступал за ЦСКА и швейцарский «Фрибург». В чемпионатах СССР он провел 417 матчей, набрал 344 очка (197 шайб + 147 передач).

Хомутов — трехкратный олимпийский чемпион (1984, 1988, 1992), 7-кратный чемпион мира (1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990, 1993), 7-кратный чемпион Европы (1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989), обладатель Кубка Канады (1981), 9-кратный чемпион СССР (1981—1989).