«Трактор» дома обыграл «Витязь»
19:17
«Трактор» победил «Витязь» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Вячеслав Основин и Денис Бодров. У гостей забил Каспарс Даугавиньш.
«Трактор» набрал 53 очка и занимает седьмое место на Востоке. У «Витязя» 45 очков и девятая позиция на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Основин — 9 (мен.), 21:55 — 1:0. Бодров — 3 (бол., Бывальцев, Оберг), 46:08 — 2:0. Даугавиньш — 14 (Ержабек), 56:26 — 2:1.
Вратари: Вилл — Тодыков (58:30 — 59:17).
Штраф: 12 — 16.
Броски: 31 (10+11+10) — 27 (5+5+17).
Судьи: Одиньш, Хрибик.
14 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 2843 зрителя.
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