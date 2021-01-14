«Трактор» дома обыграл «Витязь»

«Трактор» победил «Витязь» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Вячеслав Основин и Денис Бодров. У гостей забил Каспарс Даугавиньш.

«Трактор» набрал 53 очка и занимает седьмое место на Востоке. У «Витязя» 45 очков и девятая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Основин — 9 (мен.), 21:55 — 1:0. Бодров — 3 (бол., Бывальцев, Оберг), 46:08 — 2:0. Даугавиньш — 14 (Ержабек), 56:26 — 2:1.

Вратари: Вилл — Тодыков (58:30 — 59:17).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 31 (10+11+10) — 27 (5+5+17).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

14 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 2843 зрителя.