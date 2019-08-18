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«Трактор» снова победил «Салават Юлаев»

17:15

«Трактор» в товарищеском матче обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1. Победный гол забил Федор Малыхин.

Напомним, вчера «Трактор» также победил «Салават» со счетом 1:0.

Товарищеский матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Глинкин — 1, 17:13 — 0:1. Малыхин — 1, 51:59 — 0:2. Лукин — 1 (Лисовец), 57:40 — 1:2.

Вратари: Вратари: Кареев (57:25 — 57:40, 58:39) — Федотов.

Броски: 36 (11+9+16) — 24 (9+11+4).

Судьи: Бондарь, Щенев.

18 августа. Уфа. «Уфа-Арена».

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