«Трактор» снова победил «Салават Юлаев»
17:15
«Трактор» в товарищеском матче обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1. Победный гол забил Федор Малыхин.
Напомним, вчера «Трактор» также победил «Салават» со счетом 1:0.
Товарищеский матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Глинкин — 1, 17:13 — 0:1. Малыхин — 1, 51:59 — 0:2. Лукин — 1 (Лисовец), 57:40 — 1:2.
Вратари: Вратари: Кареев (57:25 — 57:40, 58:39) — Федотов.
Броски: 36 (11+9+16) — 24 (9+11+4).
Судьи: Бондарь, Щенев.
18 августа. Уфа. «Уфа-Арена».