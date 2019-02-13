"Трактор" по буллитам уступил "Северстали"

"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Северстали"​ (1:2 Б).

У хозяев отличился Александр Шаров, у гостей - Картер Эштон. Победный буллит в активе Джеффри Кинрейда.

"Трактор" с 56 очками занимает восьмое место в Восточной конференции. У "Северстали" 46 очков и десятое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Северсталь" (Череповец) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шаров - 7 (Бородкин, Шолохов), 4:51 - 1:0. Эштон - 9 (Трубачев), 26:02 - 1:1.

Победный буллит: Кинрейд.

Вратари: Демченко - Фурх.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 36 (14+13+7+2) - 32 (10+9+11+2).

Судьи: Акузовский, Фатеев.

13 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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