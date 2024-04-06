«Локомотив» обыграл «Трактор» и повел 3-0 в серии Кубка Гагарина
«Локомотив» на выезде победил «Трактор» в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова.
За ярославский клуб забили Егор Аверин и Георгий Иванов. У челябинской команды отличился Семен Дер-Аргучинцев.
«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матчи состоится 8 апреля в Челябинске.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Аверин — 1 (Рафиков, Сергеев), 2:38 — 0:1. Иванов — 4 (Сергеев, Рафиков), 33:33 — 0:2. Дер-Аргучинцев — 4 (бол., Ткачев, Шабанов), 57:12 — 1:2.
Вратари: Мыльников (56:25 — 57:12, 57:21 — 58:56, 59:12) — Исаев.
Штраф: 0 — 8.
Броски: 30 (6+9+15) — 28 (10+11+7).
Судьи: Гамалей, Оленин.
6 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 0-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|1 - 1
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
3 - 0
|3 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|6.04
|14:30
|
Трактор – Локомотив
|1 : 2