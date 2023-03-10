«Торпедо» вывело из списка травмированных нападающего Кручинина

«Торпедо» вывело из списка травмированных нападающего Алексея Кручинина, сообщает KHL Media.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ 31-летний российский нападающий принял участие в 60 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач, суммарно записав на свой счет 52 очка.

У «Торпедо» и «Динамо» равный счет в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2-2.

Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта. Начало — в 19.30.