Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Торпедо» расторгло контракт с Алтыбармакяном спустя два месяца после подписания контракта

10:29
Теги:

«Торпедо» расторг контракт с нападающим Ильей Алтыбармакяном. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон без выплаты денежной компенсации.

«Благодарим хоккеиста за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — отмечается в сообщении на сайте «Торпедо».

20-летний Алтыбармакян подписал однолетний контракт с «Торпедо» в июле этого года.

В сентябре 2020 года хоккеист получил четырехлетнее наказание от ИИХФ, так как в его допинг-пробе был обнаружен кокаин, но в мае 2021-го дисквалификация была снята. Сообщалось, что ему подсыпали кокаин друзья на вечеринке в качестве шутки.

Форвард пропустил минувший сезон, а до этого он выступал в МХЛ за «СКА-1946».

Дополнительная информация:

https://www.hctorpedo.ru/17054-ilja-altybarmakjan-pokidaet-nizhegorodskij-klub.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Американские компании обсуждают производство "Спутника V" для экспорта
Стали известны подробности переговоров Байдена и Зеленского
Грибник нашел тело раздетого новорожденного ребенка в Московской области
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд