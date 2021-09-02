«Торпедо» расторгло контракт с Алтыбармакяном спустя два месяца после подписания контракта

«Торпедо» расторг контракт с нападающим Ильей Алтыбармакяном. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон без выплаты денежной компенсации.

«Благодарим хоккеиста за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — отмечается в сообщении на сайте «Торпедо».

20-летний Алтыбармакян подписал однолетний контракт с «Торпедо» в июле этого года.

В сентябре 2020 года хоккеист получил четырехлетнее наказание от ИИХФ, так как в его допинг-пробе был обнаружен кокаин, но в мае 2021-го дисквалификация была снята. Сообщалось, что ему подсыпали кокаин друзья на вечеринке в качестве шутки.

Форвард пропустил минувший сезон, а до этого он выступал в МХЛ за «СКА-1946».