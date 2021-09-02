Президент КХЛ Морозов заявил, что ситуация с долгами московского «Динамо» близка к разрешению

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о выплате долгов по премиальным выплатам за сезон-2020/21 игрокам московского «Динамо».

— «Динамо» подписывает соглашение с игроками о том, чтобы перенести срок выплаты, — рассказал Морозов. — Нет никакого намека на то, что клуб отказывается платить. Все бывает, мы понимаем это. Но в этом году мы еще жестче будем следить за всеми клубами. Например, сейчас ситуация с «Адмиралом» исправлена, долги погашены, более 60 миллионов рублей они уже погасили. Есть клубы, у которых финансирование происходит два раза в год. Они постоянно попадают в такую ситуацию, когда нечем платить. Долги накапливаются за три-четыре месяца, но потом их выплачивают. Сейчас мы работаем над тем, чтобы больше не допускать таких ситуаций в сезоне.

— Есть ли вероятность, что «Динамо» будет как-то наказано, если не закроет вовремя долги?

— Да, если не будут выполнены эти соглашения о последующих выплатах, то игроки будут вправе обратиться в дисциплинарный комитет. Мы будем рассматривать каждый инцидент отдельно.

— То есть определенной даты нет, как, например, с «Адмиралом»?

— Тогда ее установил совет директоров КХЛ.