«Торпедо» продлило контракт с нападающим Кручининым
Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с форвардом Алексеем Кручининым, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
31-летний хоккеист в регулярном сезоне провел за «Торпедо» 60 матчей, забросив 15 шайб и отдав 37 результативных передач. Он стал вторым бомбардиром клуба, уступив 2 очка Николаю Коваленко.
В плей-офф Кручинин сыграл за нижегородцев 5 игр, в которых отметился 2 результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
29.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
Новости