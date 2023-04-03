«Торпедо» продлило контракт с нападающим Кручининым

Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с форвардом Алексеем Кручининым, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

31-летний хоккеист в регулярном сезоне провел за «Торпедо» 60 матчей, забросив 15 шайб и отдав 37 результативных передач. Он стал вторым бомбардиром клуба, уступив 2 очка Николаю Коваленко.

В плей-офф Кручинин сыграл за нижегородцев 5 игр, в которых отметился 2 результативными передачами.