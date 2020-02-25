«Торпедо» победило «Йокерит» и вышло в плей-офф Кубка Гагарина

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на своем льду победило «Йокерит». Команда из Нижнего Новгорода одержало победу со счетом 3:1.

Таким образом, «Торпедо» набрало 64 очка и гарантировало себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Голы: Шредер — 19 (Жафяров), 8:14 — 1:0. Рэтти — 11 (Бочаров, Белевич), 8:25 — 2:0. Йенсен — 15 (Контиола), 11:29 — 2:1. Ураков — 7 (Ильин), 12:01 — 3:1.

Вратари: Линдбек — А. Ниеми (58:45).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 25 (10+5+10) — 40 (16+13+11).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

25 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».