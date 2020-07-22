Томи Лямся: «Поменялись ролями с Цулыгиным, но наши отношения в полном порядке»

Новый главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о формировании штаба помощников.

— На протяжении трех лет я работал в Уфе ассистентом главного тренера. Предполагал, что шанс когда-нибудь возглавить команду представится, и я ждал этого шанса. Когда поступило предложение, достаточно легко и быстро его принял, — цитирует финна сайт КХЛ. — У меня уже был опыт работы главным тренером в финской лиге, помимо этого, успел поработать и в роли ассистента. Безусловно, стать главным тренером «Салавата Юлаева» — большая честь и вызов для меня. Здесь собрана отличная команда, прекрасные болельщики, отличный город.

— Правда ли, что возглавить команду КХЛ было вашей мечтой?

— Совершенно верно. Я работал в Финляндии главным тренером «Йокерита» и «Пеликанс». 10 лет назад у меня действительно появилась мечта когда-нибудь возглавить команду где-нибудь за пределами Финляндии. КХЛ — это более высокий уровень по сравнению с финской лигой.

— За время работы в Уфе у вас сложилось прекрасное взаимопонимание с Николаем Цулыгиным.

— Это так, ведь мы работали вместе на протяжении трех лет. Да, сейчас мы поменялись ролями в тренерском штабе, но что касается наших отношений — они в полном порядке. Николай — хороший тренер, он из тех людей, c которыми работается легко и просто.

— Но и споры, наверняка возникали?

— В любом тренерском штабе это нормальное явление. И мы, конечно, спорим. В итоге рождается оптимальное решение, которое приносит максимум пользы команде — это касается как игр, так и общения с командой в раздевалке.

— От «Салавата Юлаева» всегда ждут высоких результатов. Наверняка вы успели на себе ощутить это давление.

— Оно есть всегда, особенно если ты работаешь главным тренером. Часто ты сам спрашиваешь с себя не менее строго, потому что хочешь сделать действительно хорошую работу, чувствуешь ответственность за результат. Ты отдаешься работе полностью, даже ночами, бывает, прокручиваешь в голове моменты игр, размышляешь, как сделать еще лучше. Давление же со стороны болельщиков — часть нашей работы. Если будешь о нем очень часто думать — это будет тебя отвлекать.

— Расскажите о формировании тренерского штаба «Салавата Юлаева».

— Николай Цулыгин отвечает за оборону, Виктор Козлов и Михаил Васильев работают с нападающими. Я также подключаюсь к работе над меньшинством, а Виктор и Михаил занимаются большинством. В таком составе работаем вторую неделю. Замечу, что сейчас в нашем штабе четыре сильных тренера, которые делят ответственность между собой. Конечно, нам потребуется время, чтобы получше узнать новичков, понять их сильные качества. По опыту прошлого года — на это ушло две-три недели.

— У вас сложилось интересное сочетание амбициозных специалистов: Николай Цулыгин и Виктор Козлов успели поработать в топ-командах КХЛ главными тренерами, Михаил Васильев успешно провел прошлый сезон с молодежным «Толпаром». На ваш взгляд, амбиции не помешают совместной работе?

— Когда я только начал формировать штаб, то хотел, чтобы все тренеры получали удовольствие от работы, ставили перед собой высокие цели, развивались и выходили на новый уровень, несмотря на свои амбиции. Мы хотим вместе добиться успеха, у нашей команды высокий потенциал. Я очень рассчитываю на своих помощников, уверен, что каждый из них поможет своими знаниями.