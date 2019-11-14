Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд по продолжительности сухой серии. Голкипер не пропустил в первом периоде матча с «Трактором» и довел серию до 302 минут и 38 секунд.

Он побил рекорд , который не пропускал 302 минут и 11 секунд.

Рекорд чемпионатов России принадлежит Иржи Трваю (305 минут и 56 минут).