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Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии

19:40
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии. Голкипер не пропустил в первом периоде матча с «Трактором» и довел серию до 302 минут и 38 секунд.

Он побил рекорд Алексея Мурыгина, который не пропускал 302 минут и 11 секунд.

Рекорд чемпионатов России принадлежит Иржи Трваю (305 минут и 56 минут).

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