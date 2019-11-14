Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии
19:40
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии. Голкипер не пропустил в первом периоде матча с «Трактором» и довел серию до 302 минут и 38 секунд.
Он побил рекорд Алексея Мурыгина, который не пропускал 302 минут и 11 секунд.
Рекорд чемпионатов России принадлежит Иржи Трваю (305 минут и 56 минут).
302:38! Тимур Билялов из @hcakbars устанавливает новый рекорд продолжительности сухой серии в КХЛ. Впереди 305:56 рекорд Иржи Трвая в чемпионатах России#KHLStats— KHL Media (@khlmediateam) November 14, 2019
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