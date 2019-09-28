Тэйлор Бек: «Клинкхаммер проделывает невероятную работу на чужом пятаке»

Нападающий «Авангарда» Тэйлор Бек подвел итоги домашнего поражения от «Спартака» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Спартак» прибавил с момента нашей первой встречи. У них хорошая команда — сильные нападающие, защитники. Они здорово играют в атаке. У нас хватало моментов, но Гудачек выдал хороший матч, и «Спартак» много бросков заблокировал. Так бывает.

— За последние два матча «Авангард» забил больше шайб в большинстве, чем за все предыдущие матчи вместе взятые. Дело в Клинкхаммере?

— Он сыграл в этом огромную роль. Роб проделывает невероятную работу на чужом пятаке, перекрывая видимость вратарям соперника. А снайперов на периметре у нас хватает. Клинкхаммер молодец, и пока у нас залетает.

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