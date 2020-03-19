Теему Хартикайнен: «Вернусь в расположение «Салавата», если ситуация улучшится»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен сообщил «СЭ», что готов присоединиться к команде, если сезон КХЛ будет возобновлен.

— Конечно, я вернусь в расположение клуба, если ситуация улучшится. Но что-то не похоже, что она выправится за пару недель, — сказал Хартикайнен. — Остается только наблюдать за тем, как она развивается. (Игорь Еронко)

Сезон в КХЛ был приостановлен из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.