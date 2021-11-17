Стали известны сроки восстановления защитника СКА Лехтонена

Как стало известно «СЭ», защитник СКА Микко Лехтонен пропустит как минимум месяц из-за травмы, полученной в составе сборной Финляндии на Кубке Карьяла.

27-летний Лехтонен пополнил состав СКА по ходу сезона, который он начинал в «Коламбусе».

Лехтонен становился чемпионом мира-2019 в составе своей национальной команды.

В текущем сезоне защитник провел 6 матчей за СКА и набрал 3 (1+2) очка.