Стали известны сроки восстановления защитника СКА Лехтонена
14:15
Как стало известно «СЭ», защитник СКА Микко Лехтонен пропустит как минимум месяц из-за травмы, полученной в составе сборной Финляндии на Кубке Карьяла.
27-летний Лехтонен пополнил состав СКА по ходу сезона, который он начинал в «Коламбусе».
Лехтонен становился чемпионом мира-2019 в составе своей национальной команды.
В текущем сезоне защитник провел 6 матчей за СКА и набрал 3 (1+2) очка.
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