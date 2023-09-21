Стала известна зарплата новичка минского «Динамо» Основина

Минское «Динамо» подписало контракт до конца сезона с нападающим Вячеславом Основиным.

Как стало известно «СЭ», зарплата 29-летнего форварда составит около 9 миллионов рублей в год.

Основин провел прошлый сезон в «Сибири», набрав 22 (8+14) очка в 55 матчах регулярного чемпионата. Перед началом нынешнего сезона новосибирский клуб расторг контракт с хоккеистом.