Стал известен план предсезонной подготовки "Адмирала"

Официальный Твиттер "Адмирала" опубликовал план подготовки команды на сезон-2019/20 КХЛ. Хоккеисты выйдут из отпуска 9 июля.
Во время первого учебно-тренировочного сбора "Адмирал" по два раза сыграет с "Ермаком" из Ангарска (20 и 21 июля) и хабаровским "Амуром" (25 и 27 июля), сообщает пресс-служба клуба.
2 августа команда отправится в город Мытищи – именно там вплоть до 11 августа будет проходить второй этап подготовки к сезону. В процессе "моряки" проведут две контрольные встречи с действующими обладателями Кубка Гагарина – ХК ЦСКА. Матчи назначены на 6 и 7 августа.
После этого "Адмирал" поедет за границу, в чешский город Пардубице. Третий учебно-тренировочный сбор будет продолжаться до 24 августа, на который придется участие в "Мемориале Збынека Кусы".
Кроме того, 19 августа клуб сыграет контрольную встречу с ХК "Верва" Литвинов из Чехии, а 22 августа проверит свои силы в матче с ХК "Зволен" из Словакии. Финальная часть подготовки к сезону пройдет в Москве. 28 августа "моряки" проведут контрольную встречу со "Спартаком".
Утверждён план подготовки Адмирала к новому сезону 👇 pic.twitter.com/WqemBJplIb— ХК Адмирал (@hcadmiral) 17 июня 2019 г.