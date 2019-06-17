Стал известен план предсезонной подготовки "Адмирала"

Официальный Твиттер "Адмирала"​​ опубликовал план подготовки команды на сезон-2019/20 КХЛ. Хоккеисты выйдут из отпуска 9 июля.

Во время первого учебно-тренировочного сбора "Адмирал" по два раза сыграет с "Ермаком" из Ангарска (20 и 21 июля) и хабаровским "Амуром" (25 и 27 июля), сообщает пресс-служба клуба.

2 августа команда отправится в город Мытищи – именно там вплоть до 11 августа будет проходить второй этап подготовки к сезону. В процессе "моряки" проведут две контрольные встречи с действующими обладателями Кубка Гагарина – ХК ЦСКА. Матчи назначены на 6 и 7 августа.

После этого "Адмирал" поедет за границу, в чешский город Пардубице. Третий учебно-тренировочный сбор будет продолжаться до 24 августа, на который придется участие в "Мемориале Збынека Кусы".

Кроме того, 19 августа клуб сыграет контрольную встречу с ХК "Верва" Литвинов из Чехии, а 22 августа проверит свои силы в матче с ХК "Зволен" из Словакии. Финальная часть подготовки к сезону пройдет в Москве. 28 августа "моряки" проведут контрольную встречу со "Спартаком"​.