Спортивный директор «Сибири»: «У Гатиятулина большой опыт работы с командами без большого количества ярких звезд»
Новый спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал «СЭ» решение клуба назначить новым главным тренером Анвара Гатиятулина.
— Анвар Рафаилович — опытный тренер со своими устоявшимися взглядами. Мы прекрасно понимаем наши возможности на сегодняшний день и экстраполируем их на те цели, которые ставим. Мы пришли к мнению, что такой тренер как Гатиятулин поможет достичь цели, которые ставятся клубу на ближайшее будущее.
У него большой опыт работы с командами без большого количества ярких звезд. Хотя, безусловно, у «Сибири» тоже есть звезды в составе. В то же время он умеет работать с молодыми игроками. В конце концов, он начинал свой путь с работы детским тренером и работы с «Белыми Медведями» в МХЛ, с которыми добивался неплохих результатов. Дальше он шел наверх шаг за шагом.
В его «Трактор» образца сезона-2017/18 мало кто верил. Но результат был более чем достойный. Если смотреть глобально, то «Трактор» до сегодняшнего дня добивался таких результатов только с ним же спустя четыре года после его возвращения из Санкт-Петербурга. Надеемся, что те качества, опыт и знания, которые у него есть, помогут нашей команде добиваться не только результата, но и развития молодых игроков, — сказал «СЭ» Меркулов.
28 марта «Сибирь» объявила об уходе Сергея Кривокрасова и его тренерского штаба. В сезоне-2023/24 команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции.
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|68
|46
|22
|98
|2
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|68
|46
|22
|95
|3
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|44
|24
|93
|4
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|68
|40
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|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
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|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|3 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|30.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|0 : 2
|30.03
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -