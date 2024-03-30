Канарейкин назвал игрока КХЛ, который удивил его больше остальных в этом сезоне

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин назвал игрока КХЛ, который удивил его больше остальных в этом сезоне.

«В «Тракторе» я заметил, что раскрылся Шабанов. Яркий и основной игрок сейчас в команде, который очень силен индивидуально. А в решающей стадии, в решающие моменты он может поставить точку. Вот такие игроки и делают результат», — цитирует Канарейкина LiveResult.ru.

23-летний нападающий сыграл в регулярном чемпионате КХЛ за «Трактор» 64 встречи, набрав 50 (25+25) очков.