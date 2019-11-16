«Спартак» победил «Нефтехимик»

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счетом 4:1. Дубль у красно-белых оформил Артем Федоров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Федоров — 7 (Вишневский), 10:53 — 0:1. Галимов — 5 (Херсли, Федоров), 23:17 — 0:2. Юньков — 4 (Котляревский), 34:01 — 0:3. Шарипзянов — 2 (Шиксатдаров, Падакин), 48:13 — 1:3. Федоров — 8 (бол., Херсли, Галимов), 53:07 — 1:4.

Вратари: Барулин (Шарыченков, 36:35) — Гудачек.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (13+7+4) — 27 (12+8+7).

Судьи: Кулев, Хрибик.

16 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».