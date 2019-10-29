«Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд

«Спартак» победил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2. Победная шайба на счету Патрика Херсли.

«Спартак» одержал пятую победу подряд. Красно-белые занимают 4-е место на «Западе», имея в активе 28 очков. «Йокерит» с 25 баллами располагается на 7-й строчке.

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«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Котляревский — 1 (Херсли), 8:18 — 1:0. Хохлачев — 5 (Кутейкин), 8:56 — 2:0. Оксанен — 2, 16:24 — 2:1. Анттила — 2 (мен.), 19:53 — 2:2. Херсли — 4 (Кокарев, Котляревский), 26:05 — 3:2. Карсумс — 10 (Ганзл), 59:53 — 4:2.

Вратари: Гудачек — А. Ниеми (58:56 — 59:40, 59:45 — 59:53).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (14+12+7) — 28 (5+13+10).

Судьи: Бирин, Кулаков.

29 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

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