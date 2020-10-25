«Спартак» обыграл «Сочи», забросив три шайбы в третьем периоде

«Спартак» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

После двух периодов счет был равным — 1:1, однако в заключительном игровом отрезке красно-белые отправили в ворота сочинцев три безответных шайбы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Радил — 8 (Шабловский, Лехтеря), 32:29 — 1:0. Гараев — 1 (Рундблад, Огирчук), 33:34 — 1:1. Талалуев — 3 (Гудачек, Широков), 55:03 — 2:1. Радил — 9 (бол., Лехтеря, Ганзл), 56:14 — 3:1. Радил — 10 (п.в., Лехтеря), 58:24 — 4:1.

Вратари: Гудачек — Третьяк (58:14 — 58:24).

Штраф: 14 — 4.

Броски: 26 (9+5+12) — 37 (11+18+8).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

25 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 2917 зрителей.