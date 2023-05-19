«Спартак» подписал контракт с нападающими Филиным и Кожевнковым

Пресс-служба ХК «Спартак» объявила о подписании контракта с нападающим Егором Филиным.

Соглашение рассчитано сроком на два года и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне 23-летний Филин стал одним из главных открытий плей-офф ВХЛ, набрав 33 (10+23) очка.

Также «Спартак» заключил новый двусторонний контракт на два года с 24-летним нападающим Кириллом Кожевниковым.

Он провел 13 матчей за красно-белых с дебютным голом в дерби с ЦСКА.