«Спартак» обыграл ЦСКА, одержав четвертую подряд победу в КХЛ
«Спартак» дома одержал победу над ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 5:3.
Нападающие «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин записали на свой счет по 3 результативных действия (одна шайба и две голевые передачи). Еще по одному разу отличились Ансель Галимов, Иван Морозов и Даниил Орлов.
Шайбы ЦСКА забросили Сергей Плотников, Виталий Абрамов и Никита Нестеров.
Красно-белые одержали четвертую победу подряд. С 24 очками «Спартак» после 18 матчей идет на третьем месте Западной конференции. ЦСКА (17 очков) после 17 игр идет седьмым на «Западе».
В следующем матче «Спартак» отправится в гости к нижегородскому «Торпедо», а ЦСКА дома примет «Сочи». Обе игры пройдут 14 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Голы: Порядин — 9 (бол., Локтионов, Голдобин), 3:00 — 1:0. Галимов — 4 (Сусуев, Пашин), 16:49 — 2:0. Плотников — 4, 23:29 — 2:1. Морозов — 6 (Порядин, Голдобин), 24:16 — 3:1. Голдобин — 12 (Морозов, Порядин), 31:00 — 4:1. Абрамов — 5 (Полтапов, Карнаухов), 44:04 — 4:2. Нестеров — 4 (бол., Окулов, Григоренко), 48:07 — 4:3. Орлов — 1 (Савиков, Цыплаков), 51:06 — 5:3.
Вратари: Рибар — Федотов (58:23).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (3+19+8) — 27 (7+9+11).
Судьи: Бирин, Шувалов.
11 октября. Москва. Мегаспорт.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|11
|7
|25
|2
|Ак Барс
|16
|11
|5
|23
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Трактор
|18
|9
|9
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|18
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|18
|8
|Сибирь
|16
|7
|9
|17
|9
|Амур
|15
|6
|9
|16
|10
|Барыс
|17
|5
|12
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|15
|4
|11
|11
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|2
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Динамо М
|17
|11
|6
|23
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|17
|4
|13
|9
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|4 : 1
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|3 : 2 Б
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|3 : 4
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|3 : 0
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|2 : 3
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|0 : 4
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|5 : 3