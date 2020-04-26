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Совет директоров КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на следующий сезон

15:05
Главные звезды «Динамо» — Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главные звезды «Динамо» — Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», в четверг может состояться совет директоров КХЛ, на котором будет обсуждаться потолок зарплат в лиге в сезоне-2020/21.

Окончательное решение о проведении данной встречи еще не принято. Напомним, что ранее КХЛ установила жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей на следующий сезон.

Однако, по нашим данным, представители некоторых клубов настаивают на увеличении потолка — до 1,3 миллиарда рублей. Такую позицию публично выразил на этой неделе гендиректор московского «Динамо» Евгений Кровопусков.

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