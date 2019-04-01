Сорокин, Робинсон, Гусев и Мисюль - лучшие игроки КХЛ в марте

КХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам марта.

Лучшим вратарем признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы в восьми из девяти матчей, в том числе одну – на ноль. Голкипер московского клуба отразил 96,07 процента броска при коэффициенте надёжности 1,00 (оба показателя – лучшие в марте). На данный момент Сорокин возглавляет список лучших вратарей плей-офф по коэффициенту надежности.

учшим защитником признан Мэт Робинсон (ЦСКА), одержавший вместе с командой 8 побед в 9 матчах и набравший в них 5 (2+3) очков. Оба его гола (в третьем матче серии против "Витязя" и четвертом – серии против "Динамо") становились победными. Робинсон не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2). Также на его счету 13 бросков по воротам, 7 силовых приемов и 5 блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), одержавший вместе с командой 8 побед в 11 матчах и набравший в них 15 (7+8) очков (лучший результат месяца). Нападающий питерского клуба набирал очки в 8 из 11 поединков месяца, забивал – в пяти. Гусев отметился дублем в пятом, решающем поединке серии против "Локомотива", во втором матче этого противостояния его гол стал победным. Также на его счету дубль в третьем матче серии со "Спартаком". На счету нападающего СКА 36 бросков по воротам, кроме того в 11 поединках он не заработал ни одного удаления.

Лучшим новичком признан защитник Даниил Мисюль ("Локомотив"), отметившийся дебютным голом в КХЛ в пятом решающем поединке серии плей-офф против ХК "Сочи". Защитник ярославского клуба не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). 18-летний хоккеист в среднем проводил на льду 15 минут 16 секунд. Также на его счету 9 бросков по воротам и 7 силовых приемов.

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