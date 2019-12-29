«Сочи» с минимальным счетом победил «Спартак». Единственную шайбу в матче забил Шмелев
19:10
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Спартак». Гости победили в овертайме со счетом 1:0. Единственная шайба в матче на счету нападающего сочинцев Сергея Шмелева.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Шмелев — 11 (Проскуряков), 61:36 — 1:0.
Вратари: Проскуряков — Гудачек.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 20 (4+7+8+1) — 20 (7+7+5+1).
Судьи: Гофман, Щенев.
29 декабря. Сочи. ДС «Большой».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...