«Сочи» с минимальным счетом победил «Спартак». Единственную шайбу в матче забил Шмелев

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Спартак». Гости победили в овертайме со счетом 1:0. Единственная шайба в матче на счету нападающего сочинцев Сергея Шмелева.

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«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шмелев — 11 (Проскуряков), 61:36 — 1:0.

Вратари: Проскуряков — Гудачек.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 20 (4+7+8+1) — 20 (7+7+5+1).

Судьи: Гофман, Щенев.

29 декабря. Сочи. ДС «Большой».