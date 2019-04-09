"Сочи" продлил контракт с Коллинзом

"Сочи" сохранил в своих рядах 30-летнего канадского нападающего Шона Коллинза, информирует официальный сайт клуба. Срок нового соглашения рассчитан на один сезон.

В прошедшей регулярке Коллинз отыграл 49 матчей, в которых набрал 22 (8+14) результативных балла при показателе полезности "+3". С этим показателем игрок атакующей линии стал пятым бомбардиром команды и, к тому же, имел второй результат в составе "леопардов" по проценту выигранных вбрасываний (53,6 процента).

В играх розыгрыша Кубка Гагарина он добавил в свою статистику еще один гол, отличившись в третьей встрече противостояния с "Локомотивом".

За два сезона в свитере сочинцев Коллинз провел 116 матчей, забросил 27 шайб и сделал 29 голевых передач при суммарном показателе полезности "+13".