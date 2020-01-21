«Сочи» нанес рижскому «Динамо» пятое поражение подряд

«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1. Победный гол забил Давид Рундблад.

Для рижан это пятое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Лугин — 6 (Калетник), 9:34 — 0:1. Протапович — 3 (Дялога, Редлихс), 47:51 — 1:1. Рундблад — 3 (Алтыбармакян), 60:44 — 1:2.

Вратари: Салак — Налимов.

Штраф: 28 — 12.

Броски: 36 (9+15+12+0) — 19 (6+4+6+3).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

21 января. Рига. «Арена Рига».