Скудра: «СКА забил все, что было можно»

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

«Тяжелый первый период. Надо сказать, что и СКА забил все, что было можно. В раздевалке это все было трудно переосмыслить: не могу сказать, что все было так плохо по игре, но 0:3 — мощный удар. Постарались исправить ситуацию, в третьем периоде это удалось немного лучше. Но качество паса и последнего броска сегодня у нас было на низком уровне. Когда играешь против таких команд, нужно выдавать один из своих лучших матчей, у нас однозначно это не получилось», — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.