Скудра недоволен игрой вратарей рижского «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра после поражения от «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:6) отметил, что ждет большей надежности от вратарей. Также он добавил, что команда не совсем хороша в мелочах.

— У нас сложилась непростая психологическая ситуация, — цитирует пресс-служба нижегородского клуба Скудру. — Много равных матчей проигрываем. Наши вратари должны быть лучше, это один из факторов. Тем не менее, ребята играли. Четвертый гол нас подломил, хотя мы смогли снова сравнять. Но после этого сами «привезли» удаление и получили очередной гол. Нам пока тяжело переламывать в свою пользу равные матчи. В мелочах мы не совсем хороши.