Скрынник подписал полноценный контракт с «Салаватом»
16:27
Вратарь Александр Скрынник подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте клуба.
Двухстороннее соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до 30 апреля 2021 года. Ранее игрок находился на пробном контракте.
В нынешнем сезоне Скрынник провел три матча за «Салават Юлаев», отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,69.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/hk-salavat-yulaev-podpisal-dvustoronnij-kontrakt-s-golkiperom-aleksandrom-skrynnikom/