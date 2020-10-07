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Скрынник подписал полноценный контракт с «Салаватом»

16:27
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Вратарь Александр Скрынник подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до 30 апреля 2021 года. Ранее игрок находился на пробном контракте.

В нынешнем сезоне Скрынник провел три матча за «Салават Юлаев», отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,69.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/hk-salavat-yulaev-podpisal-dvustoronnij-kontrakt-s-golkiperom-aleksandrom-skrynnikom/

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