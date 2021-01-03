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Скабелка: «Подарок Пулккинену на день рождения? Победа — вот наш подарок»

20:25
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (7:1). Нападающий ярославцев Тему Пулккинен стал третьим игроком «Локо» в КХЛ после Йозефа Вашичека и Алексея Михнова, набравшим 5 очков (рекорд клуба в КХЛ) в одном матче.

«Хорошее движение, до последнего не было понятно в этой встрече, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Мы имели достаточно моментов, но с реализацией в первой половине игре было не очень. Ребята молодцы, все сражались и в итоге нас прорвало. После третьего гола в атаке мы раскрепостились. Брал тайм-аут, чтобы успокоить ребят. Кудрявцев и Аверин получили повреждения, Коваленко попал под ротацию. Какой подарок Тему Пулккинену на день рождения? Победа — вот наш подарок. Приятно, что Тему постепенно вливается в команду, его голы помогли одержать победу».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/03/479528.html

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