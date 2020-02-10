Скабелка останется тренером сборной Казахстана

Главный тренер клуба «Барыса» Андрей Скабелка продолжит возглавлять сборную Казахстана, несмотря на невыход команды в финальную стадию олимпийского квалификационного турнира, сообщает ТАСС.

Сборная Казахстана в решающем матче третьего этапа квалификационного турнира Олимпиады 2022 года уступила команде Польши со счетом 2:3 и не сумела пробиться в финальный этап квалификации.

— Андрей Владимирович Скабелка продолжит работу как минимум до чемпионата мира. Это очень хороший специалист, у него хороший тренерский штаб. Конечно, турнир провален, но мы двигаемся дальше. Впереди чемпионат мира, где необходимо показать максимальный результат, — отметил генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой Глеб Каратаев.